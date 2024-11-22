Doping cezası nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Fransız yıldız Paul Pogba, Süper Lig ile yeşil sahalara yeniden dönmeye hazırlanıyor. Akşam'da yer alan habere göre; Adı başta Suudi Arabistan ekipleri de olmak üzere birçok takımla anılan Pogba, kararını Türkiye'den yana kullandı.