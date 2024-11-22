Doping cezası nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Fransız yıldız Paul Pogba, Süper Lig ile yeşil sahalara yeniden dönmeye hazırlanıyor. Akşam'da yer alan habere göre; Adı başta Suudi Arabistan ekipleri de olmak üzere birçok takımla anılan Pogba, kararını Türkiye'den yana kullandı.
Doping cezası nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Fransız yıldız Paul Pogba, Süper Lig ile yeşil sahalara yeniden dönmeye hazırlanıyor.
Anderson Talisca'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atması beklenirken Pogba'nın da sürpriz bir transferi gerçekleştirmek üzere olduğu ileri sürüldü.
PAUL POGBA BEŞİKTAŞ'A DOĞRU
Talisca'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için Paul Pogba'ya imza attırmak istiyor.
Fransız on numaranın da siyah beyazlı takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken 31 yaşındaki oyuncunun ocak ayında İstanbul'a geleceği belirtildi.
POGBA'NIN DURUMU
Paul Pogba'nın, doping cezası nedeniyle 2025 yılının mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor. 91 kez Fransa milli takımının formasını terleten 31 yaşındaki on numara, bu maçlarda 11 defa fileleri havalandırdı.