Beşiktaş şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda son dönemde aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaşadı. siyah-beyazlılarda milli arada yaşananlar da dikkat çekiciydi. Fanatik'te yer alan habere göre; Oyuncular, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a tepki gösterdi.

HOCANIN 10 GÜN TATİLİ KRİZ ÇIKARTTI!

Beşiktaş'ta milli arada en çok dikkat çeken konu takımın yaptığı izinler oldu. Flaş transferlere imza attıktan sonra Süper Lig'e zirve hedefiyle başlayan, 12 hafta sonunda ise liderin tam 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'ın hocası Giovanni Bronckhorst milli araya girerken Başakşehir maçının ardından ülkesine gitti.

FUTBOLCULAR RAHATSIZ OLDU

Takım bu süreçte 4 gün boyunca yardımcıları tarafından çalıştırıldı. Gio'nun tam 10'uncu gün takım ile buluşması futbolcular arasında da rahatsızlıklara neden oldu.

YAŞANANLARA DUYARSIZ KALMADI

"Hoca 9 gün tatil yaptı, biz niye 4 gün?" sesleri serzenişlere dönüştü. Takım 4 günlük izin sonrası top başı yaparken genç teknik adam da oyuncularının haklı çıkışına duyarsız kalmadı. Sadece iki gün sonra ekibine 1 günlük izin daha verdi. Böylece 15 günlük arada; Gio 10, futbolcular 5 gün izin yapmış oldular. Pazar günü evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Kartal'ın alacağı sonuç ve oynayacağı futbol bu hazırlık sürecinin ardından merak konusu oldu.