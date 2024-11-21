Beşiktaş'ta flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda, yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde de formasından uzak kalacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü, Ernest Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.

İşte siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklama;

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Arnavutluk milli takımının Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi'nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır." denildi.

Beşiktaş, Ernest Muçi'nin tedavisine başlandığını açıkladı. Ernest Muçi sakatlığı sebebiyle 15-20 gün sahalardan uzak kalacak.