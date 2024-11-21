Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan adaylık açıklaması geldi.

İŞTE ARAT'IN SÖZLERİ:

"KULÜPLER BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Kulüpler bu borçlarla devam edemez, devam etmesi mümkün değil! Bu faiz oranlarıyla bu iş devam edemez, sürdürülemez. Beşiktaş'ın faiz ödemesi, Süleyman Ağabey'in Akaretler'de yaptığı bir binaya eşit! Bunu matematik olarak değerlendirin.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekirse, öyle hareket ederiz. Kimsenin haftalık politikasına Beşiktaş'ı alet etmeyiz. Verilmesi gereken karar hangi tarihte verilirse, o tarihte görürsünüz. İnsanların hayatlarında bazı şeyler olabilir. Tek önemli gündem, Beşiktaş'ın tüzüğüdür. Beşiktaşlıların yolu, her zaman bu şekilde devam edecektir.

F.BAHÇE VE G.SARAY AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti. Türkiye'de futbol iki takımın tekelinde değil. Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece üç takımın sıkıntısı değildir.