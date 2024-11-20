Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Menajerler, kanat arayışında olan siyah beyazlılara Krepin Diatta ismini önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Monaco'da oynayan Krepin Diatta menajerler tarafından sezon sonu için Beşiktaş'a önerildi.

Kanat bölgesinde; hızlı, çalım atan, şut tehdidi olan oyuncu eksikliği yaşayan Kartal'da son sözü Van Bronckhorst söyleyecek. Gio, "Transfer dönemi gelecek. İhtiyaç olan bölgelere transfer yapmak istiyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada" diyerek ateşi yakmıştı.

Takvim'in haberine göre, Hollandalı hocanın kararı doğrultusunda siyah beyazlı yöneticiler devre arasında transfer teklifi yapabilir. 25 yaşındaki futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapabiliyor. Senegalli kanat hem fiziksel; hem de teknik açıdan oldukça yetenekli. Siyah beyazlıların kanat transferi yapma isteği hücum gücünü artırmak ve genişleyen maç programında kadroya daha fazla derinlik kazandırmak olarak biliniyor. 1.75 boyunda olan Diatta, Senegal Milli Takımı formasını 42 kez terletti. Monaco ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli futbolcunun değeri ise 12 milyon Euro.