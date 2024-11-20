Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlı yönetim önceliği bu sezon takımın etkili şekilde kullanamadığı kanatlara vermiş durumda. Beşiktaş için ilk hedef, bir türlü dikiş tutmayan sol kanat bölgesi. Bu mevkide uzun süredir hızlı, çalım atan, şut tehdidi olan oyuncu eksikliği yaşayan siyah beyazlı takım, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Jeremie Boga'yı takibe aldı. Başkan Danışmanı Brad Friedel'e bu transferi gerçekleştirmek için tam yetki verilmiş durumda.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro. Fransız ekibi oyuncuyu satmaya niyetli değil ancak siyah beyazlıların yapacağı ciddi teklifin şartları değiştirmesi bekleniyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da hızı, top tekniği, sağ ayaklı olup sol kanatta görev yapmasıyla öne çıkan, 10 numara ve forvet arkasında da oynayabilen Boga'nın transferi için istekli olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, iyi bir teklifle Nice'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.