Süper Lig'in ilk 12 haftasını liderin 10 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında hücum hattına takviye yapmak için kollarını sıvadı.

Önceliği kanat bölgesine veren siyah-beyazlılar, arayışlarını sürdürürken Eyüpspor forması ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu ismi de gündeme geldi.