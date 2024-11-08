Kadrosuna forvet takviyesi planlayan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrilecek. Şimdiden çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda Patrik Schick ismi öne çıktı. Alman basınında yer alan haberde, Bayer Leverkusen ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 28 yaşındaki forvetin yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. Bu sezon Alman ekibinde 7 Bundesliga maçına çıkan Çekyalı yıldız henüz gol atamadı, 1 asist yaptı. Schick yalnızca Almanya Kupası'nda 2 maçta 2 gol kaydetti. Fotomaç'ın haberine göre toplamda 13 resmi maçta 425 dakika süre alan deneyimli forvetin kiralık olarak Beşiktaş'a gidebileceği ileri sürüldü.