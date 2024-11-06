Beşiktaş tribünleri: Kahrolsun İsrail Filistin'e özgürlük
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında Malmö'yü ağırlayan Beşiktaş'ta tribünler Filistin'de soykırım uygulayan İsrail'i protesto etti. Siyah-beyazlı taraftarlar maç başlamadan hemen önce "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratında bulundu.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2024- 18:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024- 18:41
Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Malmö'yü ağırladı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele için siyah beyazlı takımlarını desteklemeye gelen Beşiktaş taraftarlarından maç öncesi Filistin'e destek geldi.
Tribünleri dolduran taraftarlar "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratları yaptılar.