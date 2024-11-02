Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE HOLLANDALI HOCANIN SÖZLERİ:

Mağlubiyet sonrası bugün bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Pazartesi gösterdiğimiz enerjinin aynısını bu maçta da göstermek istiyoruz. İyi hazırlandık. Fırsatlar yaratmak ve gol atmak istiyoruz. Maçın sonunda önemli 3 puan kazanmış olmak istiyoruz

Evimizde 3 puanla sahadan ayrılmak istiyoruz.

Mert Günok'un dönmesinden dolayı mutluyum. Paulista'nın durumu iyiye gidiyor Malmö maçında sahada olacaktır.

Rashica ise milli ara öncesinde takıma dönmüş olacaktır.