Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu mücadelenin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2024- 12:23
Beşiktaş ile Kasımpaşa bugün karşılaşacak. Saat 19.00'da start alacak müsabakanın hakemi Zorbay Küçük.
Bu mücadelenin VAR hakemi de belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi, Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
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