Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu mücadelenin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş ile Kasımpaşa bugün karşılaşacak. Saat 19.00'da start alacak müsabakanın hakemi Zorbay Küçük.

Bu mücadelenin VAR hakemi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi, Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.