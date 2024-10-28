Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu.

Mücadele öncesi Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE HOLLANDALI HOCANIN SÖZLERİ:

Derbi maçları her zaman özeldir. Bunu birkaç gün öncesinden hissetmeye başladık. Maçın büyüklüğü tartışılmaz. Zor bir maç. Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Yoğun ve tempolu olacaktır. Savaşa hazırız. İki takım henüz yenilmedi. Biz olumlu sonuç için özgüvenliyiz. Her şeye karşı güçlü, kendi oyunumuzu oynama isteğini göstereceğiz. Galatasaray için işleri zorlaştıracağız.

Son maçlarını izledik Galatasaray'ın, çok hücumcu 11'leri var. Avrupa'dakine benzer bir 11'le çıktılar. Hücumdaki tehlikelere karşı hazır olmalıyız. Top bizdeyken özgüvenli olmalıyız. İyi hücum etmeli ve fırsatlar üretmeliyiz. Defansif olarak güçlü, ofansif olarak cesur olmak istiyoruz. Bu maçta gol atacak kalitemiz var.