Giovanni van Bronckhorst kalecisini belirledi! İşte Beşiktaş'ın Lyon maçı muhtemel 11'i.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa'da Lyon ile karşı karşıya gelecek. Bu turnuvada oynadığı 2 maçı da kaybeden siyah-beyazlılar bu karşılaşma ile siftah yapmak istiyor. Kara Kartal'da merak edilen konulardan biriside kaleyi kimin koruyacağı yönünde. Bu konuk ile ilgili Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst kararını verdi. İşte Gio'nun Lyon maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2024- 10:57