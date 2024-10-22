Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-20 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi'de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt'la 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt'a yeni dönemde üstün başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş, Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la profesyonel sözleşme imzaladı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.| BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.10.2024- 16:06