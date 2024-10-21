Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, derbinin favorisini açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmuştu.

Milli futbolcu kariyerine Portekiz'de devam ettirirken, Kick yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"DERBİNİN FAVORİSİ..."

"Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne olur?" sorusunu da yanıtlayan milli oyuncu şu ifadeleri kullandı: Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o.