Kerem Aktürkoğlu'dan derbi yorumu! Favorisini açıkladı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, derbinin favorisini açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2024- 00:25
Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmuştu.
Milli futbolcu kariyerine Portekiz'de devam ettirirken, Kick yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"DERBİNİN FAVORİSİ..."
"Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne olur?" sorusunu da yanıtlayan milli oyuncu şu ifadeleri kullandı: Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o.