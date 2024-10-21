Beşiktaş'tan Zalewski iddialarına yanıt!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için yaz transfer dönemi ve devre arasında Nicola Zalewski iddiaları ortaya atılıyordu. Polonyalı futbolcu için Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül töreninde açıklamalar yaptı.

"Nicola Zalewski ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna Hüseyin Yücel, "Yok, bakıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bu oyuncuyla ilgilenirse alır" iyanıtını verdi.

Immobile ile ilgili de konuşan Hüseyin Yücel "Üç gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Immobile'nin takımda çok mutlu olduğunu dile getiren Hüseyin Yücel ayrıca, "Immobile'nin herkese selamı var. Kendisi çok çok mutlu. Biz onu Türkleştireceğiz. Normalde buraya gelecekti ama dün maçı olduğu için gelemedi. Şu an 11 maçta 10 gole ulaştı. Muazzam bir performans sergiliyor. Bu şekilde devam edecek" dedi.

"İSİM VERMEK DOĞRU OLMAZ"

"Serie A'da ilgilendiğiniz başka oyuncu var mı?" sorusuna ise Hüseyin Yücel'in yanıtı şöyle oldu:

"Serie A'da muhakkak ilgilendiğimiz oyuncular vardır. Benim bir isim söylemem doğru olmaz."