Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok için açıklama yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu mücadelede siyah-beyazlıların kalesini koruyan Mert Günok bir sakatlık yaşadı.

Bu durum ile ilgili Beşiktaş bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan duyuruya göre Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptandığı öğrenildi.

Mert Günok'un Lyon ve Galatasaray maçlarında oynaması beklenmiyor.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır.

Mert Günok'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.