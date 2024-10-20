Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 9. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Mausaku, Ndour, Gedson, Semih, Rafa Silva, Muci, Immobile

Konyaspor:

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.