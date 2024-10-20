Beşiktaş milli ara dönüşünde sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Zorlu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Öte yandan her iki takımın da maç öncesi muhtemel 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Bugün saat 16.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele Kadir Sağlam tarafından yönetilecek. 8 hafta sonunda bir maçı eksik olarak 17 puan toplayan Beşiktaş, 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fotomaç'ın haberine göre, Van Bronckhorst ve öğrencileri milli maç öncesi Gaziantep'de yaşadığı puan kaybını unutturmak istiyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde yeşil-beyazlılar karşısında 3 puan alarak şampiyonluk yarışında yoluna yara almadan devam etmeyi hedefliyor.

2 EKSİK VE AL MUSRATI TEHLİKESİ

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik futbolcu bulunuyor. 2 hafta önceki Gaziantep FK maçında sakatlanan Gabriel Paulista ve Kıbrıs Rum Kesimi - Kosova maçında sakatlanan Milot Rashica, tedavileri devam ettiği için bugün sahada olamayacak. Siyah beyazlı takımda sakatlığını atlatan ve büyük ihtimalle bugün onbirde olacak olan Al Musrati'nin sarı kart ceza sınırında olması da tehlike yaratıyor. Oynamadığı maçlarda eksikliği çok açık bir şekilde belli olan Al Musrati, Konyaspor maçında 4. sarı kartı görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Beşiktaş, ligde bu sezon Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte mağlubiyet yaşamayan takımlar arasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar, geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, ligin 3. haftayı ise BAY geçti.

AÇIK ARA ÜSTÜN

İki Itakım arasında ligde oynanan 46 maçın 26'sını Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 90 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, iç sahada Konyaspor ile yaptığı 23 lig müsabakasında 17 galibiyet elde etti. Bu maçların 4'ü beraberlikle tamamlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı. Ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı karşılaşmalarda rakip filelere 55 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gole engel olamadı. Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 9 maçta ise mağlup olmadı.

SİYAH-BEYAZLI EKİPTEN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti. Siyah-beyazlılarla Süper Lig'de oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

IMMOBILE ZİRVEDE

Siyah-beyazlılarda, Süper Lig'de oynadığı 7 müsabakada 7 gol kaydeden İtalyan futbolcu Ciro Immobile, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Immobile, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında 2'şer, Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında ise 1'er gol kaydetti. Ligde toplam 561 dakika sahada kalan 34 yaşındaki oyuncu, 2 de sarı kart gördü.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: MERT, SVENSSON, EMİRHAN, UDUOKHAI, MASUAKU, AL MUSRATI, GEDSON, JOAO MARIO, RAFA SILVA, MUÇI (SEMİH), IMMOBILE

Konyaspor: SLOWIK, ADİL, UĞURCAN, P. HENRIQUE, KEYTA, GUILHERME, MELİH, OĞULCAN, BAZOER, BORANIJASEVIC, KRAMER