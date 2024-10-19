Ya Hummels ya da Palhinha!
Beşiktaş'tan Botheim'e kanca!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
SPORA BAŞLARKEN YAPILAN 5 HATA❌
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Medina'dan vazgeçmiyor! F.Bahçe Medina'dan vazgeçmiyor! 23:34
İşte Güneş'in Başakşehir maçı 11'i! İşte Güneş'in Başakşehir maçı 11'i! 23:34
G.Saray transferde bombayı patlatıyor! G.Saray transferde bombayı patlatıyor! 23:34
G.Saray'da Jelert gelişmesi! G.Saray'da Jelert gelişmesi! 23:33
Ya Hummels ya da Palhinha! Ya Hummels ya da Palhinha! 23:33
Beşiktaş'tan Botheim'e kanca! Beşiktaş'tan Botheim'e kanca! 23:32
Daha Eski
İşte Mourinho'nun galibiyet şifresi! İşte Mourinho'nun galibiyet şifresi! 23:31
İşte Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i! İşte Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i! 23:30
Buruk'tan Osayi ve İrfan Can açıklaması! Buruk'tan Osayi ve İrfan Can açıklaması! 23:30
Dzeko mu, En-Nesyri mi? Dzeko mu, En-Nesyri mi? 23:30
Marcao'dan flaş itiraf! "Acı çekiyordum" Marcao'dan flaş itiraf! "Acı çekiyordum" 23:30
Quaresma: Jübilemi Beşiktaş'ta yapmak... Quaresma: Jübilemi Beşiktaş'ta yapmak... 23:30