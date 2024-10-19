Paulısta, Rafa Silva, İmmobile ve Joao Mario gibi kaliteli ayakları takıma kazandıran ve bu sayede iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş idari ve teknik yönetimi, Avrupa'da alınan sonuçlardan, formsuz isimlerden ve sakatlıklardan sonra ara transferde bu kadroya takviye kararı almıştı. Fotomaç'ta yer alan habere göre bir taraftan yönetimin santrfor arayışları sürerken, 12. Adam da savunma için ünlü ve de yetenekli yıldız futbolcuların alınmasını istiyor. Taraftarların gönlünde yatan Kartallar'dan biri de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'da (EURO 2024) çeyrek finalde elenen Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Bayern Münih'li Joao Palhinha, Portekizli futbolu bu sezon Bayern'de 39 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

KİRALIK DÜŞÜNÜLEBİLİR

Onana ve Al Musrati'nin Süper Lig için yeterli olmalarına rağmen, Avrupa'da üst düzey takımlara karşı biraz daha ağır kalmaları ve Paulista'nın sakatlığı ligin ve Avrupa'nın uzun bir maraton olması nedeniyle Beşiktaş camiasını ilerleyen haftalar için oldukça düşündürüyor. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler yaz transfer döneminde alamadıkları şef stoper Mats Hummels'in Roma'ya bir yıllık imza atmasına karşın hiç oynatılmadığına dikkat çekiyor. Öte yandan Bayern Münih ile 4 yıllık sözleşme yapan Portekizli ön libero Palhinha'nın, Kimmich ve Pavlovic gibi isimlerin gölgesinde kalması, oynama fırsatı bulamaması, bu bölgede Alman takımının birçok alternatifi olması ve kariyeri "kiralık" şeklinde devam etmesi bu yıldız için Beşiktaş'ın elini güçlendiren doneler olarak göze çarpıyor.