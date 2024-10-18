Sıyah-beyazlı takımın bu sezon performansıyla dikkat çeken yıldızı Gedson Fernandes, gözünü 2026 Dünya Kupası'na çevirdi. Portekiz Milli Takımı'nın radarına girmeye başlayan 25 yaşındaki orta saha, yükselen performansını devam ettirip önce ülkesinin formasına yeniden kavuşmak ardından 2026'daki Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Portekiz'in hocası Roberto Martinez de Gedson Fernandes'i yakından takip ediyor.

6 GOL, 2 ASİSTLİK KATKI

Karıyerının en iyi sezonunu geçiren Gedson Fernandes 12 resmi maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı, 8 gole katkı sundu. Portekizli futbolcu, Giovanni Van Bronckhorst ile kendini buldu. Ayrıca kadroya katılan Rafa Silva ve Joao Mario gibi Portekizli yıldızlar da Gedson Fernandes'i moral olarak yükseltti. 25 yaşındaki yıldız orta saha daha fazla sorumluluk almaya başladı ve tam bir 8 numara görevini üstlendi. 6 numarada Al-Musrati'nin olması da Gedson'u rahatlattı.

KARTAL'DA PARLADI

Skorer kimliğiyle öne çıkmaya başlayan Gedson Fernandes, kariyerinin en iyi dönemini Beşiktaş'ta geçirdi. Bugüne kadar Benfica, Tottenham, Galatasaray ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda forma giyen Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı takımda kendini buldu. 25 yaşındaki yıldız 93 maçla en fazla maç oynadığı, 12 golle en fazla gol attığı ve 15 asistle en fazla asist yaptığı dönemi Beşiktaş'ta geçirdi.

EN SON 2018'DE OYNADI

Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı formasını sadece 2 kez giyebildi. 25 yaşındaki orta saha, en son 2018'de ülkesinin milli takımına davet edildi. Gedson, 6 Eylül 2018'de Hırvatistan maçında 1 dakika süre alırken, 14 Ekim 2018'de de İskoçya mücadelesinde 22 dakika oynayıp, 1 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA KAZANDI

Beşıktaş'a 2022- 2023 sezonu başında katılan Gedson Fernandes, siyah-beyazlı kulüpte 2 kupa kazandı. Portekizli oyuncu, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu elde ederken, bu sezonun başında da Süper Kupa'da zafere uzandı.