FIBA EuroCup Kadınlar K Grubu 2'nci haftasında Beşiktaş, evinde Portekiz ekibi Benfica'yı 90-55 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş'ta 23 sayıyla Dana Evans oldu.
Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, 2'nci galibiyetini aldı.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Beşiktaş: Hillsman 14, Lazic 5, Evans 23, Esra Güvenç 2, Winterburn 7, Elif Bayram 17, Fagbenle 6, Gizem Turan 2, Melek Uzunoğlu 14
Benfica: Faustino 4, Viana 2, Ivanovic 8, Ovner 9, Peixinho 3, Jourdain 10, Silva 7, Monteiro 12
1'İNCİ PERİYOT: 20-11
DEVRE: 50-25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-47