Beşiktaş Hummels'ten vazgeçmiyor! Bu sefer Roma'nın yakasındalar

Yaz transfer döneminde B. Dortmund'dan ayrılan ve bir ara kulüpsüz unvanı alan Mats Hummels Beşiktaş'ın teklifine hayır demiş ve Roma'yı tercih etmişti. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan kulübünde Evan Ndicka ve Gianluca Mancini'nin yedeğinde kalan ve bazen 18 kişilik kadroya bile giremeyen Hummels için yönetim bu kez Roma'ya teklif götürecek. Hummels tam bir şef stoper. Ters kademelere girip savunmanın açıklarını kapatabiliyor. Geriden topu oyuna sokabiliyor ve takımın atak yönüne karar verebiliyor. Bu özelliklerine rağmen Roma'da Ndicka ve Mancini'yi kesemiyor. Oysa yaz döneminde Roma yerine Beşiktaş'ı seçmiş olsaydı forması ve taraftar onu bağrına basmak için hazırdı. Beşiktaş'ın transfer komitesi eğer ikna edebilir ise Hummels bu sefer Kartal'a göz kırpıyor.