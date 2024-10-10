Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına dört günlük iznin ardından 15 Ekim Salı günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.