Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken ayrıntı! İstatistiklere göre...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak dev randevu öncesi dikkat çeken istatistiler göze çarptı. İşte detaylar...

G.SARAY BU SEZONA DA EVİNDE SERİ GALİBİYETLERLE BAŞLADI