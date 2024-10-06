Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 8. hafta müsabakasında Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İki ekipte 3 puan için sahaya çıktı. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER:

Gaziantep: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Kozlowski, Ndiaye, Sorescu, Maxim, Longoyi, Okereke

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muci, Immobile

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gaziantep - Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.