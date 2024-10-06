Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipte Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Rakiplerimizin hepsine iyi hazırlanıyoruz. Lige iyi başladık. Sadece 2 gol yedik. Bunu bugün devam ettirmek istiyoruz. Rakip her zaman iyi olmak ister, Beşiktaş'a karşı kazanmak ister. İyi hazırlandık, bugün buradan 3 puan almak istiyoruz.

Kaliteli bir kadrosu var rakibimizin. Geçişte her takımı cezalandırabilirler. Ama biz buna hazırız. Kendi gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Rakibin her şeyini vereceğini bilmemiz gerekiyor. Biz tempolu, hareketli bir oyun oynamamız gerekiyor. Bugün en önemli detay bu olacak.