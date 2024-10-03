UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Mert tam olarak hazır değildi. Mert ile Ersin'i yer değiştirmek zorunda kaldık. Mert'i pazara gününe yetiştirmeye çalışıyoruz ama bugün için hazır değildi. Şu anda sakatlığı var."

"Çok iyi taraftar desteğimiz var. İç saha maçlarını seviyorum. Bu durumdan keyif alacak ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

MUÇI HAKKINDA...

"Pazartesi de şans buldu. Hücumda da cesur olmak istiyoruz. Bu yüzden kanatlarda bugün Muçi ve Milot'u değerlendireceğiz."