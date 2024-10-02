Giovanni van Bronckhorst'tan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt maçı 11'i
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcilerimiz Beşiktaş evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. İlk maçta Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden galip ayrılmak ve moral depolamak istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sahaya süreceği 11'de sürpriz bir isme yer vermeyi planlıyor. İşte Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt maçı muhtemel 11'i... | Beşiktaş haberleri
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Yayın Tarihi: 02.10.2024- 15:38