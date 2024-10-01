Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle ayrıldu ve yoluna namağlup devam etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmanı yorumladı. İşte o yazılar... | Beşiktaş haberleri

Sezonun en formda hakemlerinden Atilla Karaoğlan Immobile'ye yapılan yüzde yüzlük penaltı pozisyonunu vermeyerek pozisyon devamında Kayserispor'a verdiği penaltıyı da iptal etti ve bu sezonun en skandal kararlarına imza attı. Maç öncesi Turgut Vidinli'ye 3 gol atarız 3 puan alırız, kazanırız dedim ve sonuç olarak maçı Beşiktaş bu skorla kazandı. Bu arada balıklar da nefisti sevgili Turgut, ellerine sağlık. Hadi kalın sağlıcakla.