Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı! "Uyan lütfen"
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle ayrıldu ve yoluna namağlup devam etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmanı yorumladı. İşte o yazılar... | Beşiktaş haberleri
Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, oyunun başlarında baskılı bir oyun ortaya koysa da genel olarak yakaladığı birkaç pozisyon dışında istediği etkili oyunu ortaya koyamadı. Ev sahibi ekip iyi direnç gösterdi ve ön alanda Beşiktaş'ın yaptığı hataları değerlendirerek pozisyon üretmeye çalıştı. Oyuncu eksikleri ve ekonomik sıkıntılarına rağmen Burak Yılmaz Beşiktaş'a karşı takımını iyi hazırlamış. İlk yarı genel olarak her iki takım içinde karşılıklı, kora kor mücadele içerisinde geçse de gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya Beşiktaş fırtına gibi başladı. Rafa Silva'nın harika vuruşunu Kayserispor kalecisi Bilal son anda kornere gönderdi. Sezonun mükemmel futbol ortaya koyan futbolcusu Gedson akıllı presi ve mükemmel golü ile Beşiktaş'ı öne geçirdi.
Emirhan ve sürpriz sağ bek Rashica iyi bir futbol ortaya koyarken Cher N'dour da sırıtmadı. İyi ve mücadeleci oyununun mükafatını Rashica penaltıyla aldı. Penaltıyı kullanan Immobile deplasmanda attığı ilk golü ile farkı ikiye çıkaran isim oldu. Sonrasında Rashica'nın sağ kanattan yaptığı güzel ortayı muhteşem kafa vuruşuyla gole çeviren Immobile farkı 3'e çıkardı ve skoru da belirleyen isim oldu.
Sezonun en formda hakemlerinden Atilla Karaoğlan Immobile'ye yapılan yüzde yüzlük penaltı pozisyonunu vermeyerek pozisyon devamında Kayserispor'a verdiği penaltıyı da iptal etti ve bu sezonun en skandal kararlarına imza attı. Maç öncesi Turgut Vidinli'ye 3 gol atarız 3 puan alırız, kazanırız dedim ve sonuç olarak maçı Beşiktaş bu skorla kazandı. Bu arada balıklar da nefisti sevgili Turgut, ellerine sağlık. Hadi kalın sağlıcakla.
TURGAY DEMİR - TURKISH FUTBOL MÜTHİŞ!
Bilal topu aut noktasına koymuş, Kartal Kayra'ya pas veriyor, Kartal elle dokunup topun yerini değiştiriyor ve aut kullanıyor! Penaltı yok devam!.. Nereden baksan müthiş kere müthiş! İmmobile ceza sahasına girmiş, Attamah sırtına binmiş, Atilla Karaoğlan devam ettirmiş!. Peki tüm bunlar yetmiş mi, yetmemiş… Beşiktaşlı Felix, Paulista'ya faul yapmış, Karaoğlan penaltı saymış! Tüh tüh tüh maşallah!.. Gelelim Gio'ya… Gittikçe Valerien İsmael gibi olmaya başladı. Elindeki sol ya da sağ kanatta hibrit oynayabilen tek oyuncu Can Keleş, ama Gio bugüne kadar bir tek onu kullanmadı… İnanılır gibi değil ama gerçek!.. Futbolda artık herkes yeteri kadar koşmalı, eğer kadroda hibrit oyuncu yetersiz ise teknik adam tercihleriyle dengeyi kurmalıdır.
Peki Gio dün dengeli bir kadro çıkardı mı!? Hayır!.. Rafa, Muçi, Cher Ndour, Mario, Rashica hep birlikte sahada… Bu beşli arasında hibrit yok, kibrit çok! O kibritler gün gelir Beşiktaş'ı yakar. Ayağına top bekleyen beş oyuncuyu aynı anda sahaya sürmek nasıl bir akıl tutulmasıdır!?. Gio kazanılan her maçtan sonra kendisine tezahürat yapan taraftara aldanmasın, Tigana, Schuster, Biliç, Önder, İsmael hepsi bu mutluluğu yaşadılar ama hiç biri başarılı olamadı. Uyan Gio… Uyan ve Can Keleş'i kanatlarda kullan ve Rafa'yı da forvet arkasından bir yere kıpırdatma. Gedson'a ve Al Musrati'ye dokunmak zaten hata olur ama bunların eksikliğinde Salih, Can Keleş ve Semih doğru şekilde, doğru yerlerde kullanılmalı. Yoksa bu sezon da hüsran olur…
Bilen bilir ben teknik adamların yanlışlarını erken görür, erken uyarır ve bu nedenle de taraftardan bolca hakaret yerim ama sonunda haklı çıkarım. Aman diyim Gio! Dikkat! Sakın skora aldanma Gio, dün Gedson, Mert ve Paulista'nın üstün oyunlarıyla kazandın. Karşında iyi bir rakip olsa ikinci Ajax hezimeti bile yaşanabilirdi. İnanmazsın şimdi bana ama gerçek bu!. Uyan lütfen...