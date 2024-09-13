Transfer döneminin son gününde bombayı patlatmak isteyen Beşiktaş, Sadio Mane'yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak siyah beyazlılar için flaş bir gelişme yaşandı. Al-Nassr, Senegalli yıldızla ocak ayında vedalaşmaya daha sıcak bakıyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Ancak her ihtimali ciddi bir titizlikle inceleyen siyah beyazlı yönetim, Sadio Mane konusunda yol haritasını belirledi. Al Nassr ile görüşme trafiği sürüyor. Fakat transfer bu dönemde gerçekleşmezse ocak ayında hamle şansının daha yüksek olacağı ifade ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre Suudi Arabistan kulübü, Beşiktaş ile iletişimini sürdürse de transfer çalışmalarını tamamladı ve kadrosunu şekillendirmiş durumda.

KAPILAR KAPANMADI

Suudı Arabistan'da transfer dönemi 2 Eylül'de sona erdi. Bu nedenle Mane'nin yerinin dolmaması korkusu hakim. S.Arabistan'da yayın yapan Goal.com'a göre ocak ayı transfer döneminde kadrosuna Manchester City'den Mateo Kovacic'i katmak isteyen Al Nassr, Sadio Mane'nin vedasına ocak döneminde izin vermeye yakın duruyor. Suudi Arabistan'daki yabancı kuralından dolayı Kovacic'te sorun yaşamak istemeyen ve ocak ayını bekleyen Al Nassr, Beşiktaş'ın Sadio Mane ilgisine kapıları kapatmıyor.