Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları devam ediyor. Kayserispor ile Beşiktaş sahada kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya dair detaylar merak edilirken Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını sizler için derledik..

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ:

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile