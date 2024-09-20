Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig’in 6'ncı haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2024- 16:51 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024- 16:53