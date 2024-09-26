Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

MMOBILE NEDEN YEDEK?

Giovanni van Bronckhorst: "Nerede olursak olalım taraftarımız hep yanımızda. Avrupa'da da bu desteğe ihtiyacımız var. Deplasmanda bu desteği almak çok önemli. Oyuncularımızın fiziksel durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Son 10 gün zordu. Geniş bir kadromuz var. Mustafa bugün 11'de, gelişmesi içiin önemli. Rafa'nın yerinde bir değişikliğimiz var. Daha güçlü bir orta sahamız var.

"RAFA İLE GEDSON..."

"Rafa ile Gedson saha içerisinde serbest kalıyor. Oyun içi özgürlükleri var. Defansif olarak da rakiplerimize zorluk çıkaracağız."