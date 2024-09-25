Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, düzenlenen basın toplantsında açıklamalarda bulundu.

İŞTE VAN BRONCKHORSTUN AÇIKLAMALARI:

"GALİBİYET İSTİYORUZ"

"Ajax maçında galibiyet istiyoruz. Kolay olmayacak ama Ajax'a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız."

"SAKİN GÖRÜNÜYORSUN AMA SANKİ BEŞİKTAŞ İÇİN MUCİZE BİR DOKTOR GİBİ GÖRÜNÜYORSUN."

"Mucize bir doktor değilim. Birçok oyuncu geldi ve gitti. Altı teknik adam değişti. Net olmaya çalışıyorum, enerji veriyoruz. Deneyimli oyuncular aldık. Çok kaliteli kadromuz ve iyi bir grup hissi var. Bu çok önemli, sahada ve idmanlarda görüyoruz. Geçen yıl bu böyle değildi. Şimdi huzur geri döndü. Bu da oyuncularıma netlik sağladı. Başarımızı göstermek çok önemli, bunu yaptık ama devam etmeliyiz. Altı teknik adam değiştiren bir kulüpte başlamak kolay değil, düşündüm bunu ama kabul ettim. Türkiye'de çok iyi kulüpler var. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Orada tutku var. Şimdi o tutkuyu Beşiktaş'ta yaşıyorum. Statta muhteşem bir ortam var. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş'ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var."

"UMARIM BEŞİKTAŞ'TA KALIRIM"

"Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, iyi çalışıyoruz. Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerek. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. En güzeli bu meslekte belki de bu."

AVRUPA KUPALARI, TÜRK TAKIMLARI

"Avrupa'da başarılı sonuçlar her ülke için ve Türkiye için de çok önemli. Hollanda'nın Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı var. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu. Bu Türk futbolu için kayıp. Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmeye çalışacağız. Çizdiğimiz yolda devam edeceğiz. Ajax maçıyla kazanarak başlamak istiyoruz. Ocak ayından sonra Avrupa'da devam etmek istiyoruz.

"AJAX'I TANIYORUM"

"Hollanda Ligi'ni ve Ajax'ı ciddi şekilde takip ediyorum. Ajax'ı tabii ki tanıyorum. Onları analiz edeceğiz. Hollandalı olduğum için Ajax'ı analiz etmek belki benim için daha kolay. Ancak ben kazanmak istiyorum. Galibiyete açlığım var. Tek planımız kazanmak."

"VAN PERSİE'YE POZİTİF BAKIYORUM"

"Robin van Persie'ye pozitif bakıyorum. Güzel bir imajı var. Heerenveen olarak AZ Alkmaar'a 9-1 kaybettiler ama bununla başa çıkabilecek bir teknik adam. Onu takip edeceğim."