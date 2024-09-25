UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta hedef Hollanda'dan 3 puanla dönmek. Kritik maçta siyah-beyazlılar, daha önce ligimizde görev yapan Farioli ile daha önce Beşiktaş'ta oynayan Wout Weghorst'un yanı sıra Ahmetcan Kaplan'a rakip olacak. İşte detaylar...

Avrupa Ligi'nde ilk haftada yarın Hollanda'da karşılaşacak Beşiktaş ile Ajax'ın birbirlerini yakından tanıyor. Beşiktaş'ta sezona çok iyi başlayan teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, ülkesi Hollanda'ya rakip olarak dönüyor. Hollandalı çalıştırıcı, oyuncu ve hoca olarak daha önce Feyenoord ile Ajax'a rakip olmuştu. Fotomaç'ın haberine göre Ajax'ı iyi tanıyan Van Bronckhorst, çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyor.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ajax'ta ise daha önce Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, görev yapıyor. Farioli, Beşiktaş'la daha önce Alanyaspor'un başında 3 maça çıkıp 2 yenilgi 1 beraberlik almıştı. İtalyan teknik adam, Karagümrük'te de siyah-beyazlılara karşı 2 maçta 1 yenilgi, 1 galibiyet elde etti. Farioli'nin yanısıra bu sezon Ajax'a giden Wout Weghorst, eski takımına rakip olacak.

2022-2023'TE OYNADI

2022-23 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve 18 resmi maça çıkan Weghorst, 9 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Hollandalı forvet, sezonun ortasında Manchester United'a gitmişti. Yarın akşam oynanacak Johan Cruyff Arena'da oynanacak maçta Weghorst, Ajax'ın forvetlerinden biri olacak. Trabzonspor'dan yetişip 2022'de Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan da kadroda yer alıyor.