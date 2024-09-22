Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Masuaku gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Eyüpspor karşısında sarı kart gören Beşiktaş’ta Masuaku cezalı duruma düştü!
Beşiktaş’ın 30 yaşındaki futbolcusu Arthur Masuaku, Eyüpspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2024- 00:39