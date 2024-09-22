Beşiktaş uzatmada penaltı kazandı! VAR yine devrede
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90. dakikasında siyah-beyazlı ekipte Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl'ün müdahalesi sonucu Eyüpspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR'ın devreye girmesiyle penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90. dakikasında siyah-beyazlı ekipte Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl'ün müdahalesi sonucu Eyüpspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR'ın devreye girmesiyle penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı noktasına geçen İtalyan golcü Ciro Immobile topu ağlara gönderdi.