Yaz transfer döneminin son günlerinde dünyaca ünlü yıldız Sadio Mane için çalışmalar yapan Beşiktaş, takibini sürdürecek. Siyah-beyazlılar, Al Nassr'daki gelişmelere göre hareket edecek. Suudi Arabistan ekibinde göreve gelen yeni teknik direktör Stefano Pioli'nin Sadio Mane'nin geleceğiyle ilgili kararı önem taşıyacak. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlerde, Pioli'nin özellikle Avrupa liglerinden önemli yıldızları ocak ayında transfer yapmak istediği dile getirildi. İtalyan hocanın, 1 Ocak 2025'te başlayacak ara transfer dönemi için transfer sözü aldığı bildirildi. Kadrosunda yabancı kontenjanı dolu olan Al Nassr'ın Sadio Mane ve Anderson Talisca gibi isimlerle vedalaşabileceği aktarıldı. Suudi Arabistan'da ilk 11'de 10 yabancı oynatılabiliyor. Ancak bu yabancılardan 2'sinin 19 yaş ve altı futbolcular olması gerekiyor. 2025'te 33 yaşında olacak Mane ve 31 yaşında olacak Talisca'nın kiralık da olsa gönderilebileceği ifade ediliyor.

6 AYLIK KİRA FORMÜLÜ

Fotomaç'ın haberine göre; Al Nassr'ın kadrosundaki yabancı oyuncularıyla ilgili yapacağı çalışmalar Beşiktaş'ı yakından ilgilendirecek. S.Arabistan ekibinin kararına göre Sadio Mane'nin 6 aylığına bile olsa kiralanması gündeme gelecek. Öte yandan Al Nassr'da ayrıca Anderson Talisca'nın da boşa çıkma ihtimali ya da kiraya gönderilme ihtimali doğacak. Bu arada Mane'nin ve Talisca'nın Al Nassr'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.