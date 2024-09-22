Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Bahtiyar Birinci yapacak. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak. Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş'ta tek eksik takım kaptanlarından Necip Uysal bulunuyor.

EN GOLCÜ IMMOBILE

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Ciro Immobile attığı gollerle takımın en golü futbolcusu konumunda bulunuyor. İmmobile, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 müsabakada 7 kez rakip fileleri sarstı. Süper Lig'de 3 golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarında 2, TFF Süper Kupa'da da 2 gol kaydetti.

MERT GÜNOK'TAN VAZGEÇMİYOR

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, bu sezon oynanan 7 resmi müsabakada da kalede Mert Günok'a görev verdi. Tecrübeli eldiven, Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa olmak üzere 7 mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce İstanbul Ligi'nde 1935-1936, 1936- 1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı. Geçtiğimiz yıl Eyüpspor ile kupada karşılaşan Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

MASUAKU VE MUSRATI SINIRDA

Beşiktaş'ta sol bek Arthur Masuaku ve orta saha oyuncusu Al Musrati, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Eyüpspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligde gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: MERT, SVENSSON, PAULISTA, UDUOKHAI, MASUAKU, AL-MUSRATI, GEDSON, RAFA SILVA, RASHICA, JOAO MARIO, IMMOBILE

Eyüpspor: BERKE, MELİH, CLARO, CANER, UMUT, ROBIN, MIDTSJO, SAIZ, EMRE, THIAM, AHMED