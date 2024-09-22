Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Maça hızlı başlayan siyah beyazlılar, 20. dakikada Milot Rashica ile öne geçti. İlk yarıyı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında maça ortak olan Eyüpspor 64. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle skoru dengeledi.
Maçın uzatma dakikalarında Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle siyah beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı.
Beşiktaş puanını 13 yaparken Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.