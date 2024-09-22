Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 60. dakikasında Mame Thiam, Mert Günok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük pozisyonda Thiam'a, aldatmaya yönelik hareket sebebiyle sarı kart verdi. Ancak VAR'ın devreye girmesiyle Zorbay Küçük, sarı kartı iptal etti ve penaltı noktasını gösterdi.