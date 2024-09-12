Sol bek arayışında rotayı İspanyol oyunculara çeviren Beşiktaş, Tottenham'ın 27 yaşındaki yıldızı Sergio Reguilon ve Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki oyuncusu Javi Galan'a göz dikti.

Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlıların, bu transferler için temaslara başladığı ve sol bek oyuncularından birini kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Kartal, transfer çalışmalarının yarına kadar devam etmesini göz önünde bulundurarak lig için takviye çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, hem bek, hem de kanat hatları için girişimlerini sürdürüyor.