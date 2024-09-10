TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Ricardo Pereira!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıları son olarak Portekizli sağ bek Ricardo Pereira ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Transferi iki kanatta da oynabilecek bir bek alarak kapatmak isteyen Beşiktaş aradığı ismi İngiltere'de buldu. Takvim'in haberine göre siyah- beyazlılar'ın Leicester City'nin sağ beki Ricardo Pereira ile ilgilendiği öğrenildi. 15 yabancısı bulunan Beşiktaş'ın yeni transfer yapması için 2 isimle daha yollarını ayırması gerekiyor. Ayrılığa en yakın isimler ise Amartey ve Chamberlain. Kartal'ın bu isimlerle yollarını ayırması halinde 30 yaşındaki Portekizli futbolcu için Ada ekibiyle resmi temaslara başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Sol bekte de forma giyebilen Pereira bu sezon 1 maçta oynadı. Geçen sezon ise Championship'te 45 maçta 4 gol, 2 asist yapan Pereira'nın Leicester ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.