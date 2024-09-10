TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Ricardo Pereira!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıları son olarak Portekizli sağ bek Ricardo Pereira ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2024- 06:40