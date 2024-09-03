İtalya'da yayınlanan Tuttosport gazetesi Beşiktaş'ın Torino'dan Adrien Tameze'ye talip olduğunu yazdı. İtalya basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde Beşiktaş'ın Adrien Tameze transferi için birkaç gündür Torino ile müzakerelerde bulunduğunu bildirildi. 30 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen yaz Hellas Verona'dan Torino'ya transfer olmuştu. Bu sezon şu ana kadar İtalya Kupası ve Serie A'da 4 maçta forma giyen oyuncu daha önce de Nancy, Valenciennes, Nice ve Atalanta kulüplerinde boy göstermişti. Torino'nun Tameze'yle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Beşiktaş oyuncunun transferi için öne çıkan takım konumunda. Genelde defansif orta saha olarak görev yapan oyuncu gerekirse stoper olarak da oynayabiliyor. Kariyerinde 147 Serie A maçına çıkan oyuncu, bu maçlarda 5 gol atıp 4 asist yaptı.
TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'a Fransız orta saha
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Transferde hareketli dakikalar yaşayan siyah-beyazlılar orta saha transferi için düğmeye bastı. Beşiktaş, Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 03.09.2024- 06:40