Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un izinli olması sebebiyle bugünkü antrenman, Yardımcı Antrenörlerimiz Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe yönetiminde yapıldı.

Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Sivasspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, koşu ve duran top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

U-19 Akademi Takımının kalecisi Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile U-17 Akademi Takımının kalecisi Bilal Buğra Ge da A Takım antrenmanında yer aldılar. Yeşilyurt ile Genç'in, milli ara boyunca takımla birlikte çalışacağı aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.