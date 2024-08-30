Spor yazarları Beşiktaş - Lugano maçını değerlendirdi!
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Lugano'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar, İsviçre ekibini 5-1 mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları bu mücadeleyi flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler..
SİNAN VARDAR: KARTAL "AVRUPA'DA BEN DE VARIM" DEDİ!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne giriş için son dönemeçte deplasmanda ki beraberliğin ardından mutlak galibiyet için çıktı sahaya. Dolmabahçe'de muhteşem bir taraftar ve tıpkı bir halı gibi görünen hibrit çimli zeminde oyuna oldukça istekli başlayan Beşiktaş Masuaku'nun sert şutu kaleciden dönünce fırsatçılığını konuşturan Immobile 7. Dakikada golü buldu. İlk yarı boyunca Beşiktaş oyunun tamamen hakimi görünürken, bilhassa Semih çok gayretli bir futbol ortaya koymasına rağmen bir türlü golü bulamadı. İkinci yarı Rumen hakemin saçmalıklarını izleyerek başladık. Sanki Lugano forması giymiş gibiydi. Lugano durumu eşitlesede Gedson en iyi cevabı muhteşem Rafa Silva verkaçı sonrası golü atarak verdi ve durumu 2-1'e taşıdı.
Hemen arkasından Rafa klasını konuşturdu ve farkı ikiye çıkardı herkese derin bir nefes aldırdı. Daha 1 dakika geçmeden Immobile ile 4. golü buldu Beşiktaş. Uzatma dakikalarında son sözü Salih Uçan'la söyleyen Beşiktaş ben bu turu bırakmam, Avrupa'da bende varım dedi. Lugano'nun geçtiğimiz yıldan beri diline pelesenk ettiği 10 dakikada 3 gol konusuda böylece kapanmış oldu ve gereken cevap saha içerisinde 6 dakikada 3 gol atarak verildi. Beşiktaş seyircisi müthiş bir birlik beraberlik içinde takımına destek verdi. Hatta maçın ikinci yarısında tribünlerin rakip takım topu ayağına aldığı anda yaptığı ıslıklar yeni bir ses desibel rekoru kırmış bile olabilir. Bu birlik ve beraberlik Beşiktaş'ın daha ileri noktalara taşıyacaktır.
TURGAY DEMİR: METİN, ALİ, FEYYAZ
Beşiktaş bir zamanların Tyson'ı gibi!.. Vurduğunu deviriyor. Kartal'la kavgaya gireceksen 90 dakika ve daha fazlasına yetecek enerjin olacak… Aksi halde dün geceki Lugano gibi yere serilmeniz kaçınılmazdır. İlk maç sonrası, kafaya takılacak bir şey olmadığını o günkü yorumda belirtmiş ve rövanş için "Rafa Yeter" manşetini atmıştım. Manzara malum!.. Kral Rafa Beşiktaş'ın kalitesini çok yukarı çekti, gollerin efendisi İmmobile ona keza. Onlar gelince Gedson da coştu ki sorma...
İlk düdükle birlikte önde baskı uygulayan, Lugano'ya nefes aldırmayan Beşiktaş İmmobile ile golü bulduktan sonra beş net pozisyon daha yakaladı. Bunların ikisi çizgiden çıkarıldı, diğerlerinde ya kaleci başarılı oldu, ya da son vuruşlar etkisiz kaldı. İlk yarının tek golle bitmiş olması aslında bir futbol şakası gibiydi. Lugano son gücünü kullanıp ikinci yarının başlarında golü bulunca oyunu soğutmaya çalıştıysa da sadece yedi dakika başarabildi bunu. Üç yıldız aynı anda parlayınca, Lugano mecburen söndü... Gedson topu Semih'e verip kendisi savunma arkasına sarkarken Rafa topu RAFA KALDIRDI, ve sonra da Gedson köşeye bıraktı. Hazırlanış anlamında yılın en iyilerinden biriydi bu gol.
Kalan bölümde de bu üçlü her topla buluşmalarında ya gol attılar ya da net pozisyon buldular. Bir anda Rafa ve İmmobile ile fark açıldı, havalı gelen Lugano beşlik oldu, iş bitti… Beşiktaş artık Avrupa Ligi'nde... Kutlu olsun. İlk başlayanı, sonradan gireni fark etmeden, her Beşiktaşlı çok koştu, kompakt futbolun en iyi örneklerinden birini sergilediler. Lugano da uydurmaya çalışınca harika bir maç izledik. NOT: Ayıptır söylemesi (!) Rafa, Immobile, Gedson üçlüsü zamanın Metin-Alif-Feyyaz'ı gibi olma yolunda ilerliyorlar… Yolları da, bahtları da açık olsun.