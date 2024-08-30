Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

Kura çekiminin ardından konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şöyle:

"Kanat ve bek için arayışlarımız vardı. Bulduk ama sıkıntımız var. 14 yabancı sınırı var, elimizden oyuncu çıkarmamız lazım. Gitmek istemeyen oyuncular var. Bugün güzel haberler gelecek diye düşünüyorum. Birkaç güne yeni transferleri açıklayacağız. Fırsat transferi değil, belirlediğimiz transferler var."