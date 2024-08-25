1.93'lük boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg Kulübü'nden 5.5 milyon Euro'ya satın aldığı 26 yaşındaki defans oyuncusuna yılda 2 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

FELIX UDUOKHAI KİMDİR?

Nijerya asıllı Alman vatandaşı olan Uduokhai, 9 Eylül 1997'de Almanya'da dünyaya geldi. Futbola 11 yaşında Erzgebirge Aue ile başlayan Uduokhai, ardından 1860 Münih'in gençlik akademisine katıldı.

2016 yılında 19 yaşında iken Bundesliga 2'de 1860 Münih ile ilk maçına çıktı. Performansıyla kısa sürede Bundesliga 1 ekibi Wolfsburg'un dikkatini çekti ve 2017'de 1 milyon Euro'ya transfer edildi.

2017-18 sezonunda Wolfsburg'un ilk 10 Bundesliga maçından 9'unda oynadı ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Wolfsburg'daki ikinci sezonunda teknik direktör Bruno Labbadia tarafından kadroda düşünülmemesi üzerine kiralık olarak Augsburg'a gitti.

Bir yıl sonra Augsburg tarafından 7 milyon Euro'ya satın alınan Uduokhai, Joachim Löw'ün teknki direktörlük döneminde Almanya A Milli Takımı'na çağrıldı.