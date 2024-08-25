Beşiktaş için flaş iddia! Yıldız futbolcu siyah-beyazlıların teklifini reddetti

Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yaz Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haberde Hollandalı yıldız futbolcunun Beşiktaş'ın teklifini reddettiği aktarıldı. İşte detaylar...(DIŞ HABER)